Лучшие спектакли получили деньги от Министерства культуры

Несколько дней осталось до того момента, как будут открыты к просмотру сайты молодаярежиссура.рф и современнаядраматургия.рф. Именно там будут опубликованы списки и фотографии всех премьерных спектаклей, чьи режиссеры и драматурги победили в конкурсе Министерства культуры и получили финансирование для реализации своих идей.

С апреля по июль экспертная комиссия выбирала режиссеров и драматургов до 35 лет, чьи работы непременно должен был увидеть зритель. Победителями стали 12 талантов в номинации «современная драматургия» и 19 - в номинации «молодая режиссура». Среди выигравших - театры более чем 20 регионов России, от Читы до Петрозаводска, включая Москву и Санкт-Петербург. Марий-Эл, Хакасия, Башкирия, Калмыкия, города и малые театральные сцены – практически все они уже показали зрителю результат конкурсной деятельности.

При голосовании в номинации «современная драматургия» экспертный совет отдавал предпочтение пьесам, написанным за последние годы и никогда ранее не публиковавшимся. В номинации «молодая режиссура» в приоритетном порядке рассматривались пьесы современных национальных авторов и произведения, адресованные детской и юношеской аудитории. Всего было выделено 20 млн. 186 тыс. рублей от Министерства культуры для воплощения театральных идей. В скором времени начнется сбор заявок на следующий, 2018 год, ведь, как сообщает Александр Журавский, такие всероссийские открытые конкурсы, согласно планам Министерства культуры, будут проводиться ежегодно.