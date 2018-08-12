КСС отмечает 54 года со дня её создания

Контрольно-спасательная служба была создана 24 февраля 1965 года. Созданию группы посодействовали - Центральный Совет по туризму ВЦСПС совместно с Мурманским Исполкомом областного совета депутатов.

Группа была создана на Кольском полуострове. Главной целью уже сформировавшейся КСС было спасение туристов попавших в «затруднительное положение», ведь в то время активно развивалась: водная, горная и лыжная сфера туризма. А наиболее, интересными местами для развития новшеств, туристы выбрали Кавказ и Кольский полуостров.

Спасательная служба включала в себя три спасательных отряда из Кировска, Мурманска и Мончегорска. В группу вошли опытные спортсмены и спасатели общественники (неоценимый опыт которых уже проявлялся в туризме, лыжном спорте и альпинизме).