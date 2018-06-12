Исследования в Арктике профинансированы правительством РФ

С целью развития научно исследовательских работ «Трансарктика 2019» проводимых в Арктике (научно исследовательской группой российских учёных) руководство страны выделило на проект 868,7 миллионов рублей.

В документе значится следующее: «Задачей проекта являться реконструкция комплексов научных работ в Арктическом крае, а также обновление системы гидрометеорологической целостности морской деятельности РФ в Арктике, для утверждения страны на территории в научных целях.

Кроме этого, будут проведены работы с целью очищения окраин арктических морей на исследовательских судах «Михаил Сомов» и «Профессор Мультановский» (на судне будет проведён образовательный проект «Плавучий университет»).