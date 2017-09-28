Почему более талантливому молодому поколению сложнее найти работу?

Самое подготовленное поколение в истории — это также поколение, в котором уровень безработицы среди молодежи удваивается в среднем по Европе. Но в то время, как почти 33% молодых людей в возрасте до 25 лет безработные, компании говорят, что не могут найти новые таланты, которые могли бы вступить в их ряды.

Недавнее исследование бизнес-школы IESE подтверждается цифрами: из 53 опрошенных крупных компаний 72% говорят, что им сложно найти сотрудников, которые могли бы подойти на их вакансии. Не из-за отсутствия кандидатов, а потому что у них нет необходимой им подготовки.

Компании согласны с тем, что существует несоответствие между образованием, которое получают молодые люди и профилями, которые им необходимы для работы. Это значительный разрыв между образованием и занятостью.

Этот парадокс молодых людей, которые не могут найти работу, и компаний, которые не могут найти новых сотрудников, усложняется, если к нему добавляется, с одной стороны, коэффициент отсева 18,3%, а с другой - избыточный потенциал, от которого страдают 27% работников. В таком случае несоответствие имеет место быть с обеих сторон.

Технологии выступили в качестве умножающего фактора в эффекте этих проблем. Цифровизация, в которую погружены все компании, большие и малые, за очень короткое время изменила тип профилей, которые ищут компании. Теперь им нужны профессионалы, способные осуществить этот процесс трансформации.