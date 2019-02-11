Ларьки и киоски вернуться на улицы, благодаря новому законопроекту Минпромторга

Заместитель главы министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что в стране значительно серьезный дефицит качественных торговых площадей, поэтому необходимо дополнить их за счет возвращения на улицы больших городов ларьков и киосков.

По словам Виктора, в Европе в два раза больше торговых площадей на 1000 человек, чем в России. Более того, данный вид торговли зачастую является важным каналом сбыта для местного производства, а так же важен для создания конкуренции среди малого предпринимательства.

Так же, с принятием данного законопроекта, для российских граждан появится большое число рабочих мест и возможность приобретать более свежие и натуральные продукты.

Каждый владелец будет сам решать специализацию своего мобильного торгового объекта, ведь законопроектом, подготовленный Минпромторгом России, не предусматривается определенный вид продукции. При этом алкогольную и табачную продукцию включать в ассортимент не планируется.

Положительную оценку разработанному законопроекту в Минпромторге «О совершенствовании правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли» дали в нижней палате парламента. Директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита Кузнецов высказал мнение, что закон может быть принят до конца апреля, согласно поручению президента.