10-ка самых популярных городов у россиян этой зимой

Составлением списка занимались сотрудники туристического интернет портала Tуту.ру. С учётом вылета из Москвы. Специалисты тщательно проверили бронировки авиационных билетов с декабря и по февраль этого года, тем самым вычислив, по каким направлениям отправлялись россияне.

Самым популярным рейсом из столичных аэропортов оказался Москва-Сочи. Вторым по списку идёт авиарейс Москва-Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Москва-Краснодар. В оставшуюся десятку вошли рейсы на Екатеринбург, Симферополь, Ростов на Дону, Махачкала, Минеральные Воды, Самара, а также Уфа. Путешествие в страны ближнего зарубежья у россиян в предпочтении были: Кишинёв (Молдавия), Ереван (Армения) и столица Белоруссии.