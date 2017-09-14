С первого марта в России приняли постановление о цифровой маркировке для табачных изделий

С 01.02.19 В России вышло постановление, обязывающие всех производителей табачных изделий зарегистрироваться в новой «цифровой системе маркировки» позволяющей наносить на производимую продукцию специально сгенерированный электронный двухмерный код (формата DATA Matrix).

Новая цифровая маркировка позволит проверять маршрут доставки продукции от производителей до конечного покупателя.

Все российские производители обязаны перейти к новой системе уже с 1-го июня 2019 года. Игнорирование, фабриками, «нового постановление» приведёт к запрету производства табачных изделий нарушителей. Закон для нарушителей вступит в силу с 1 июля 2020 года.