«Средства с курортного сбора» способны устранить мусорный коллапс на Кубани

«Количество мусорных отходов давно превышают допустимую норму, только за летний туристический сезон количество отходов вдвое превышает стандартный показатель» сообщил министр ЖКХ и ТЭК региона Святослав Удинцев.

Политик предложил устранить «мусорный коллапс» путём разработки новой системы оплаты, для вывоза отходов из региона. Удинцев уверен, что вычитывать дополнительные финансовые средства с местных жителей будет несправедливо, а вот средства собранные по системе курортного сбора, вполне могут устранить возникшую проблему.

«Цена услуги (устранения) будет рассчитана с учётом подсчёта количества отходов превышающих норму в местной территориальной схеме и часть средств собранных за время курортного сбора вполне должны их компенсировать» сообщили чиновники.