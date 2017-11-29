Курортный сбор в регионах может повлиять на число туристов

Курортные сборы, имеют непосредственную связь, с инфраструктурой местного курортного города. В эксперименте берущим, своё начало ещё с 2018 года, были задействованы четыре курортных региона: Краснодарский, Ставропольский, Алтайский и Крым (количество уплаты отдыхающими в заданных регионах варьируется).

В каждом регионе, есть актуальный курорт, на территории которого и действует «сбор и его заданная сумма». В федеральном постановлении прошлого года максимальная сумма сбора была 50 рублей с человека, годом позже и до 2022 года, сумма вырастет до 100 рублей с человека.

Краснодарский курортный город Сочи вобрал в себя 1,7 миллиона отдыхающих с июля по декабрь 2018 года (за целый год количество туристов составило 6,5 млн. чел), в остальных семи муниципалитетах 787 тыс. человек. Итоговая сумма за год курортного сбора (предоставленного властями Краснодарского края) составила 108 млн. рублей, это в свою очередь на 55% больше ожидаемой, 68 млн. из суммы сбора, пойдут на развитие инфраструктуры курортов.

Курортный сбор Алтайского курорта Белокуриха составил 30-ть рублей с человека, в здравницах Ставрополья 50-сят рублей с человека.