Советы врача психиатра как победить фобии в путешествии

Опытный психиатр Константин Ольховой, дал наставления, как бороться с фобиями: отправляясь в экзотические страны, как бороться со страхом полёта, а также что пугает любителей экстремальных развлечений. Все приводимые примеры были взяты из жизни психотерапевта и его пациентов. Со слов Ольхового «со страхом полёта нужно бороться хорошим воображением». Врач приводит пример «Вот вы когда приходите к стоматологу на двухчасовой приём и садитесь к нему в кресло, в мыслях у вас не мучительные два часа, а результат, который принесёт вам красивые и здоровые зубы». «Вот и в самолёте нужно думать не о высоте, думать нужно о «плюшках», которые вы получите по прилёту» приводит сравнение психиатр.

Многих людей пугают поездки в Азию, поскольку шанс подцепить какую ни будь заразу или вирус довольно высок. Этот страх оправдан, ведь это нормально беспокоиться за своё здоровье. Бороться с этой фобией, не так сложно, как может казаться. Просто стоит быть осмотрительнее, предварительно перед поездкой, стоит узнать в какой сезон лучше ехать, какие опасности, в каких местах чаще всего происходят, и какая местная кухня, может принести проблемы вашему желудку, сообщает Ольховой.

Термин «Адреналиновый наркоман» привязан к людям, у которых сурово-психологические проблемы и в меньшинстве сурово-физических проблем, связано это может быть с проживанием в городе (давление городской рутины). Выход за рамки цивилизации, отсутствие гаджетов, свобода и новые ощущения, вот что так манит человека в горы и морские глубины. Всё это объяснимо, но если границы экстремального отдыха уже давно размыты и человек постоянно рискует жизнью, тогда стоит обратиться к психиатру, сообщает Константин Ольховой.