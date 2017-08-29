В экстремистской деятельностей увлечены почти 100 школьников

Увлеченных противозаконной деятельностью школьники и студенты, число которых дошло до ста человек в 2018 году, проходили фигурантами в уголовных делах на почве экстремизма сообщил на пресс конференции лидер СКР Александр Бастрыкин.

В общей сложности из всего выявленного количества экстремистов 894 персоны, число школьников и студентов, привлеченных к уголовной ответственности, составило 99 человек. Бастрыкин заверил, что количество экстремистов среди всей молодёжи дошло до 282 человек. Со слов лидера СКР, результатом такого рода деятельности, могли послужить скрытые чаты и группы в интернете, где несформированный разум молодёжи проходит так называемую «вербовку», в следствии чего, молодые люди переходят к нарушению законов, на почве экстремизма.

Сейчас, активно проходят работы по обнаружению и устранению провокационных интернет сайтов, сообщил на конференции Быстрыкин.