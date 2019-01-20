Сочинские еноты выходят на прогулку вместе с туристами

В Хостинскую рощу (что в Кавказском заповеднике) еноты, облюбовали для себя как место для прогулок и пропитания, сообщают сотрудники заповедника. «Еноты полоскуны» - получили своё название, из-за процесса тщательного промывания своей пищи в воде, прежде чем приступать к её поглощению.

«По своему «жизненному фактору» еноты полоскуны обычно впадают в спячку зимой, однако это зима выдалась довольно тёплой и малоснежной, что сопутствовало вылазкам животных в сумерках в поисках пищи за 1,5 км от своих убежищ» со слов инспекторов заповедника.

Еноты, уже успели подружиться с туристам, которые прогуливаются по кольцевому маршруту заповедника, животные, не стесняясь подходят к людям, вертятся возле них, выпрашивая для себя лакомства. Туристы не против такой компании и подкармливают милых зверьков.