Проживающие за рубежом россияне могут перебраться жить в Иркутскую область по новой программе правительства

Российское правительство разработало программу, для добровольного переселения граждан России (проживающих за рубежом) в Иркутскую область. Программа действует с 2019 по 2024 год.

В проекте «программы переселения» предусмотрено привлечение в основном специализированных соотечественников (приветствуются специалисты в области здравоохранения). Количество привлечённых в рамках программы специалистов предусмотрено, планируется заинтересовать 4,4 тысяч специалистов. На Урале уже запустили программу, для оказания бесплатных юридических услуг, учащимся в России студентам-соотечественникам. Суть программы состоит в предоставление помощи соотечественникам по вопросам их временного или постоянного пребывания, а также их трудовой деятельности на территории РФ.