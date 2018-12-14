Минздрав определил «самые распространённые психические расстройства у россиян

На первом месте в списке у Министерства здравоохранения расстройство непсихотического характера (свойственно по большей мере людям среднего и молодого возрастов) число людей подвергнутым расстройствам 2 000 647 россиян.

p> Расстройства данного типа, возникает у людей, не справившихся эмоционально с обыденными или случайными жизненными факторами (безработица, семейные проблемы, увлечение алкоголем) Вторым самым обширным психическим расстройством среди граждан России оказались психоз (диагностировано у 1 097 909) и слабоумие (подвергнуты 1 091 574 россиянина). Умственная отсталость была диагностирована (862 172 россиянам по данным за 2017 год). Это третья самая распространённая форма психического заболевания у жителей России.

Не может не радовать и то, что исследования «данного явления» центром психиатрии и неврологии имени В.М. Бахтерева установили, что численный показатель людей подверженных разным формам психических расстройств гораздо уменьшился в сравнение с прошлыми исследованиями.