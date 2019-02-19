Туроператоры Санкт-Петербурга помогут туристам из Китая добраться в Вологду

Группа представителей из восьми туроператоров Санкт-Петербурга отправились в Вологду (Вологодская область), чтобы осмотреть туристические инфраструктуры здешних мест. Группу представителей встретили вологодские туроператоры, которые и проводили деловую экскурсию по городу гостям.

Группа из Северной столицы отметила местные достопримечательности и комплексы развлечений за два дня благодаря работникам вологодских туроператоров. После чего, стороны договорились о сотрудничестве. Стороны договорились так - туроператоры Санкт-Петербурга, встречают группу китайских туристов у себя в городе, и после чего предлагает им экскурсионные поездки в Вологду. Известно, что туристы из Китая предпочитают путешествовать по несколько человек, так что сформировать небольшие экскурсионные группы в 15-20 человек и отправить путешественников на отдых в Вологду не составит труда.