Общими усилиями Сингапур и Узбекистан создали совместный центр по развитию туризма

На мероприятие, проходящее в Сингапуре прибыли сотрудники министерства иностранных дел и посол Сингапура в Узбекистане.

Посол сообщил, что Узбекистан мало изучен иностранными туристами и бизнесменами Сингапура, хотя имеет большие туристические возможности, а открытие совместного центра позволит «их» развить. Со стороны Сингапура уверены, что Узбекистан действительно обладает значительным туристическим потенциалом, и всячески будут содействовать в развитии Узбекистана как туристической страны. Первый шаг к содействию стран был определён ещё в феврале 2018 года, с того времени чтобы попасть в Узбекистан виза уже не требуется.