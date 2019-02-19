Доктор юридических наук призвала отменить 8 Марта в Латвии

В своем Twitter-аккаунте доктор юридических наук Кристине Яриновска заявила о своем отрицательном мнении на счет "женского дня".

По ее мнению, 8 Марта является позорным наследием Советского союза и связала этот праздник с пропагандой "тоталитарного режима" СССР. Надеясь на поддержку, Яриновска получила в ответ только сарказм и просьбу не говорить от лица всех женщин Латвии.

В поддержку праздника выступили так же и мужчины, ставя в пример Берлин, который планирует сделать выходной в Международный женский днь. В ответ, на слова Кристине, были просьбы о том, чтобы не демонизировать этот праздник и поблагодарить суфражисток за право на голосование и другие возможности равноправия.

Ранее Кристине Яриновска предлагала перенести "женский день" на день шествия легионеров Waffen SS и пикет в память жертв Waffen SS в Латвии, ссылаясь на день рождения латышской поэтессы и драматурга Аспазии, которая являлась женой народного поэта Латвийского ССР, и заявляя о том, что женщины вполне благополучно смогут после шествия переключить внимание на себя.