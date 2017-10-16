Названы самые популярные турнаправления у россиян на 8 марта

В преддверии праздника «Международного женского дня» эксперты решили узнать у жителей России, где они намерены праздновать День 8-ого марта проведя интернет опрос.

Исследования показали, что 65% жителей страны, намерены путешествовать по России. Самыми актуальными направлениями в путешествии ко дню «женского дня» у россиян стали: Санкт Петербург, Крымский полуостров и города Золотого кольца.

Бюджетные варианты тур направлений остаются в предпочтении у россиян в этом году. Стоимость тура внутри страны доходит до 60 тысяч рублей с человека.

Туристический интернет портал «Biletix» привёл сводки по данным с продаж заграничных туров на 8-ое марта. Исходя, из показаний интернет ресурса, 35% граждан России отправятся праздновать Международный женский день, за границу. В предпочтении жителей остаются (Ереван, Прага, Рига и Стамбул).