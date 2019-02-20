ВЦИОМ: Половина россиян не сможет прожить и дня без интернета

Чуть менее половины жителей России (48%) заявили, что не смогут прожить без интернета. Это выяснили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведя опрос.

Вопрос был следующий, изменится ли что-то в жизни, если отключат интернет и 48% респондентов ответили, что это станет серьезным испытанием.

Нашлись и те, кто заявил, что ничего глобального не произойдет, если пропадет Сеть. Таких было 24% опрошенных. 27% россиян отметили, что влияние будет слабым. Отмечается, что сейчас 84% жителей России регулярно заходит на сайты и в аккаунты социальных сетей. 69% появляются онлайн ежедневно, еще 13% - лишь пару раз в неделю, а 2% - только при острой необходимости.

Для сравнения, опрос Росстата показал, что интернетом пользуется 72% россиян старше 15 лет, 62% используют Сеть лишь для общения с друзьями и родными, половина граждан России выходит в интернет, чтобы почитать новости. Еще 61% опрошенных признали глобальную сеть ради проведения банковских операций, 45% - для оплаты налогов и штрафов.