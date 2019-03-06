Росстат: Россияне рассказали, для чего используют интернет

Оказалось, что среди жителей России, старше 15 лет, «паутиной» ежедневно пользуются 72%. Подавляющее большинство «лазит» в соцсетях.

Росстат решил провести исследование, для чего россияне используют интернет. Результаты оказались достаточно ожидаемыми.

Количество респондентов, проживающих во всех регионах России, составило 60 тысяч человек. Для 62% опрошенных главным в пользовании интернетом является возможность общения в соцсетях. Впрочем, большинство из тех, кто дал такой ответ, имеют возраст 15 – 19 лет.

Для половины опрошенных в Сети привлекательно ознакомление со свежими новостями или статьями. 36% занимаются скачиванием фильмов, музыки или игр.

Также россияне используют интернет для того, чтобы проводить финансовые операции. Оплатой услуг или денежными переводами через глобальную сеть пользуются 35% опрошенных.

Весьма популярной стала также покупка товаров и услуг посредством Сети или распространение там информации о продаже собственных вещей. Этой практикой занимаются 26,5% россиян.

Интересными также были данные о том, как часто россияне используют интернет в личных целях на работе. Если верить результатам опроса, то четверть респондентов не занимается этим вообще.

Ещё 33% проинформировали, что они отвлекаются на это от рабочих задач, но очень редко. 29% привыкли так поступать время от времени. 13% сознались о частом пользовании Сетью в личных целях во время рабочего времени.