Россиян опросили об использовании интернета на работе в личных целях

Четверть опрошенных россиян заявили, что вообще не используют на работе интернет в личных целях.

33% ответили, что редко отвлекаются от рабочих задач, 29% сказали, что поступают так время от времени, и 13% признались, что довольно часто пользуются доступом в Сеть в личных интересах во время рабочего дня.

О том, что их работа или учеба не зависят от наличия доступа к Интернету, заявили 7% опрошенных, из которых большинство оказались представителями рабочего персонала, а также транспортной сферы (38% и 20% соответственно).

В ходе исследования, которое проводилось в период с 30 января по 10 февраля 2019 года, были опрошены 6,5 тысяч респондентов из числа соискателей по всей России.