Власти запретили делать хостелы в многоквартирных домах

Принятый закон представляет собой: «Запрет на использование жилого помещения как гостиницу или другой объект временного проживания». Постановление утвердили в Госдуме 5-го марта.

Причиной тому послужила, защита прав граждан соседствующих с объектами временного проживания. Число хостелов резко возросло в преддверии чемпионата мира по футболу прошедшего в России. Тогда было зарегистрировано 530 новых объектов временного размещения в самых крупных городах России. По данным одного туристического сервиса, общее количество зарегистрированных хостелов к концу весны прошлого года, составило 1, 56 тысяч.