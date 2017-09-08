Дворник Яхромы, рассказал, как заработать денег на отходах

Зимой «дополнительный доход» Игоря Егорова (дворника из Яхромы) достигает 7 тысяч рублей, летом отходов больше соответственно и денег в два раза больше сообщил сам дворник пресс службе. Всё началось как обычно с мотивации. Егоров шёл и увидел плакат «Сделаем город чище», мужчина признаётся, что слова его зацепили. И вот с того момента, он не только помогает городу, но и себе тоже.

Мужчина сообщил «Местные знают, что я собираю мусор и оставляют его у себя на крыльце или возле двери». Егоров собирает разный пластик, картонные изделия, канистры, полиэтиленовые плёнки и складирует у себя. А после сдаёт в приёмные пункты. В связи с нарастающим оборотом благого дела, дворнику выделили спецмашину, и теперь территория стала гораздо чище. Владелец приёмного пункта отметил «Мы с дядей Игорем уже давно сотрудничаем, большую пользу он приносит и нам и себе и городу».