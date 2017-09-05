Мультимиллионеры в этом году облюбовали для себя Лондон

На данный момент в Лондоне проживает 4944 людей, состояние которых, превосходит 30 млн. долларов. Вторую позицию по количеству проживающих в пределах мегаполиса мультимиллионеров за Нью-Йорком. Гонконг получил серебро в составленном рейтинге.

Российская столица в «мульти рейтинг» не вошла. Эксперты в свою очередь напомнили, что в сфере цен на инвестиции в недвижимость, Россия занимает 27-ое место с показателем в 2 миллиарда долларов. Однако эксперты уверены, что за текущий год процентная ставка на инвестиции в недвижимость России возрастет на целых 10 процентов.

Наиболее дорогим городом в покупке дорогой недвижимости лидирует Монако (стоимость жилой недвижимости доходит до 1 млн.долларов за 16кв.метров).