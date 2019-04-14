Папа Римский высказал намерение приехать в Россию

Ранее понтифик уже говорил о таком своём желании. Сейчас он лишь подтвердил его.

Папа Римский Франциск высказал своё намерение приехать в Россию. Об этом он поведал по пути в Софию. Там 5 мая началось проведение его апостольского визита, на который его пригласило руководство Болгарии и католические епископы этой страны.

«Я должен заехать в Россию». Таким был его ответ, данный в шутливой форме, на вопрос о том, что место, где он собирается поклониться Кириллу и Мефодию, географически очень близко к России.

Источники отмечают, что Папа Римский ранее уже высказывал своё желание посетить Россию.

Интереса добавляет тот факт, что делегация римского епископата только что завершила свою паломническую поездку в Москву. Её возглавлял генеральный викарий Рима кардинал Анджело Де Донатис.

Эту делегацию принял лично Патриарх Кирилл. Согласно поступившей информации, были обсуждены вопросы, очень важные для обеих церквей. Главным считается то, что стороны почувствовали ответственность за то, каким будет их будущее.

Кирилл попросил передать Франциску своё приветствие с пожеланиями любви и братства. Папа Римский, в свою очередь, лично благословлял свою делегацию на эту поездку в Россию к Патриарху, сообщив, что он с ними духовно.

Кирилл и Франциск встречались в феврале 2016 года на Кубе. В Москве этот Папа Римский не бывал.

Большим вопросом остаётся то, как Папа Римский относится к расколу церкви, который уже по факту произошёл на Украине, где, фактически, томос получили самозванцы.

Церковные вопросы, естественно, тоже очень непростые. Однако, и там есть каноны, которые преступать не следует. После этого может произойти всеобщее разрушение.