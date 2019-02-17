Папа Римский объявил о полном открытии архивов Ватикана

Как раз в тот момент, когда Папа Римский участвует в одном из величайших скандалов в Церкви, связанном с педофилией, он объявляет о полном открытии секретных архивов Ватикана на понтификате Пия XII. Папа Римский так много раз обвинялся в том, что он не осуждал еврейский Холокост во время Второй мировой войны.

Некоторые из этих файлов уже были опубликованы, но теперь Франциско хочет, чтобы больше не было сомнений, что все, что связано со спорным понтификатом Папы Римского Пачелли, будет опубликовано. И он устанавливает для нее дату: 2020 год. Когда Папа Римский сообщил эту новость, он подтвердил, что «Церковь не боится истории, но любит ее» и поручил историкам «это документальное наследие».

Фрэнсис, несомненно, был Папой Римским, который больше всего общался с еврейским миром, поскольку он считает иудаизм колыбелью христианства. Будучи еще кардиналом-архиепископом Буэнос-Айреса, он удивился, когда опубликовал книгу «Бесед о небесах и земле» с раввином Авраамом Скоркой, с которым он всегда поддерживал дружеские отношения.