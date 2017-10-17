«А вы то каким боком?»: В Югре требуют забрать у депутатов премии к Дню Победы

Общественники Пыть-Яха узнали, что председатель гордумы и его зам выписали себе на двоих по этому поводу 400 тысяч рублей. Сколько получат их сотрудники, пока не известно.

В Югре уже требуют забрать у депутатов выписанные самими себе премии к Дню Победы и передать их ветеранам той войны. Впрочем, чиновники говорят, что это было сделано в честь дня местного самоуправления.

Как бы то ни было, общественники в Югре требуют забрать премии у депутатов Пыть-Яха и передать деньги на нужды ветеранов к Дню Победы.

Такие поступки местных чиновников становятся тем более странными, что общественность не получает их публичный отчёт о проделанной работе на протяжении уже двух лет.

Более того, если ранее должности спикера и вице-спикера в Пыть-Яха проводились на освобождённой основе, теперь местные чиновники предлагают сделать их оплачиваемыми.

По подсчётам общественников Пыть-Яха, это станет обходиться бюджету дополнительно до восьми миллионов рублей. В Югре уверены, что эти средства вполне возможно более эффективно потратить на нужды горожан.

Глава думы Пыть-Яха не пожелал общаться с журналистами по вопросу премий ко Дню Победы. Его зам также не стал делать этого. Однако, сообщил о своей позиции, касающейся зарплат для думских спикера и вице-спикера.

Чиновник считает, что дума является казённым учреждением. И если его руководство не станет получать зарплату, то и руководить им станет некем.