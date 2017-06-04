В Югре 15-летняя девушка с инструктором пострадали из-за нераскрывшегося парашюта

В Югре девушка 15 лет вместе с инструктором пострадали. Их парашют так и не раскрылся.

Происшествие случилось в молодежном учреждении ХМАО-Югра «Старт». Девушка записалась на прыжок с парашютом, в услугу входила помощь инструктора. После неудавшегося прыжка 15-летняя девушка и ее инструктор получили тяжелые травмы. Они были тут же отправлены в больницу на госпитализацию. Правоохранительные органы ведут расследование и выясняют причины случившегося. Известно, что возбудили уголовное дело.

Напомним, недавно в Югре случилась еще одна неприятная ситуация. Местная жительница поссорилась с мужчиной и забралась на Линию электропередач. Вот только выбраться оттуда она уже не смогла. Прохожие увидели ее там рано утром, примерно в 4 утра. Сообщают, что после этого туда сразу же отправились спасатели и скорая помощь.