«Мечты сбываются!»: В Екатеринбурге военные прокатили тяжелобольного подростка на танке Т-72

13 –летний мальчик не может двигаться, а тут двинулся. Да ещё и как. На Т-72 на генеральной репетиции к Дню Победы.
Оказывается, что мечты тоже сбываются. В Екатеринбурге военные прокатили тяжелобольного подростка на танке. Это было его очень давним желанием. Российская армия пошла навстречу.
Распоряжение об этой «поездке» Максима Журавлёва отдал лично командующий ЦВО. Мальчик, проживающий в Екатеринбурге, поражён серьёзным заболеванием, не позволяющим ему двигаться. Однако, он всегда мечтал проехать на танке.
Российские военные решили, что в этой мечте нет ничего неосуществимого. Более того, с присущим им шиком исполнили желание больного подростка прямо на генеральной репетиции к Дню Победы.
Максим внутри Т-72 проехал вместе с экипажем по всему маршруту парада.
Сложно сказать, какие чувства в этот момент испытывал подросток. Возможно, он хотел понять, каково было нашим дедам на Курской дуге или, что иное. В любом случае, желание более чем достойное.
Фактом остаётся одно. Его мечта сбылась. Более того. Затем его посадили в бронеавтомобиль «Тигр» и он проехал ещё и на нём.
Командующий войсковым округом уже заявил, что и в дальнейшем тяжелобольные дети получат возможность самим посмотреть на боевую российскую технику.
Высоцкий пел, считай, именно про такого пацана. «Значит, верные книжки он в детстве читал».
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