Женщины сплетничают ничуть не больше мужчин – Психологи

Ранее считалось, что этой особенностью, в большинстве своём, обладают представительницы слабого пола. Оказалось, что это вовсе не так.

Американские психологи, работающие в Университете Калифорнии, пришли к выводу, что женщины сплетничают ничуть не больше мужчин. При этом, им удалось установить даже то, какие темы в сплетнях являются предпочтительнее других.

Эксперимент охватил 467 человек. В их числе были, как женщины, так и мужчины, чей возраст составлял 18-58 лет. Их обязанностью было постоянное ношение на себе диктофона и запись всех разговоров, совершаемых в течение дня.

В итоге, психологам удалось выявить 4003 сплетни. Они были разделены на три категории. Часть из них отнесли к положительным, часть – к отрицательным и часть – к нейтральным.

Сплетней считалось только то, когда речь велась о третьих лицах. После анализа всех полученных данных, оказалось, что люди занимаются распространением сплетен не менее 52 минут каждый день.

При этом, женщины делают это вовсе не чаще мужчин. Кроме того, их сплетни были, в основном, нейтральными, поскольку, в большинстве своём, касались социальных проблем.

Молодые люди, в сравнении с пожилыми, более склонны к обсуждению других. При этом в негативном плане. Как правило, это относилось к общим знакомым.

Состоятельные люди сплетничают не реже людей с низким доходом. А вот экстраверты, ожидаемо, оказались более склонными к этому в сравнении с интравертами.

Таким образом, сделали вывод психологи, сплетни являются вездесущими. Однако, у них есть и положительная социальная функция. Благодаря им часто удаётся установить доверительные связи и дружеские отношения.