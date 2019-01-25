Китай заблокировал онлайн-энциклопедию «Wikipedia» на всех языках

В Китае окончательно заблокирована онлайн-энциклопедия «Wikipedia». Ограничение на этот раз пришлось не только на китайскую версию сайта, но и на остальные языковые версии. Ранее ограничения касались только китайской версии сайта и некоторых отдельных статей на других языках, таких как «Бойня на площади Тяньаньмэнь» или «Далай-лама».

Периодическое отключение доступа к статьям «Wikipedia» в КНР берёт своё начало в 2004 году. С тех пор доступ к данным ограничивался и вновь восстанавливался на частичной или полной основе, и в 2015 году был полностью ограничен доступ к китайской версии «Wikipedia» на территории КНР. Тем не менее граждане страны всё ещё могли получить доступ к иностранной версии сайта.

Таким образом, «Wikipedia» присоединилась к тысячам сайтов заблокированных на территории КНР, в этом списке уже есть многие известные сайты такие как Google, Facebook, LinkedIn, Twitter.

Представители «Wikipedia» заявили, что никакого уведомления о запрете они не получали. Проанализировав отчеты о внутреннем трафике смогли подтвердить, что на данный момент все языковые версии «Wikipedia» заблокированы.