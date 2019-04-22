Человек переживает потерю своих близких в течение четырёх лет – Учёные

Всё это время у него сохраняется плохое самочувствие. Это касалось не только удовлетворённости жизнью или социальной вовлечённости. Происходят изменения в физическом здоровье и состоянии психики.

Австралийские учёные определили, что человек переживает потерю своих близких в течение четырёх лет. И эти эффекты преследуют его всё это время. Причём распространяются это не только на смерть родных, но и на кончину близкого друга.

Чтобы прийти к такому выводу учёные на протяжении 13 лет занимались сбором информации о 26 тысячах астралийцев. За период исследования, 9,6 тысяч из них потеряли своих близких друзей.

Смерть близкого человека всегда является травмирующей. После неё произойдёт ухудшение многих параметров здоровья и социальных взаимодействий. Этот эффект может растянуться на последующие четыре года.

В процессе того, как горе переживается и осознаётся, к нему постепенно можно адаптироваться. Однако, у каждого человека это занимает совершенно различный промежуток времени.

На это влияют различные факторы. Это может быть и возраст, и отношения с умершим, и психическое состояние, и обстоятельства смерти.

В результате эксперимента учёные установили, что смерть близкого друга может переживаться ничуть не меньше, чем, когда умирают родители, ребёнок или кто-либо из супругов.

В каждом случае, общее здоровье людей, потерявших хотя бы кого-нибудь из них, резко падало, в сравнении с теми, кто не пережил этого.

Этот фактор может сохраняться до четырёх лет. Наиболее подвержены ему те, кто не отличался социальной активностью и имел малый круг общения.

Для них потеря близкого друга могла стать более травмирующим событием, чем для людей, у которых намного большее количество близких людей и друзей.

Также было установлено, что женщины переживают смерть близких людей намного сильнее, чем мужчины.

Авторы исследования пытались доказать, что смерть близкого друга может переживаться не менее болезненно, чем смерть родственника.

Не исключено, что это может быть связано, что среди родственников не исключены случаи грызни и дележа чего-либо. Среди близких друзей, которых не бывает много, такого не случается.