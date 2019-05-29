Круг друзей в соцсетях влияет на здоровье – Учёные

Особенности в социальном взаимодействии человека оказывают значительное влияние на показатели по его субъективному физическому и психическому состоянию. К такому выводу пришли специалисты.

Американские учёные сделали достаточно неожиданное заключение. Как оказалось, круг друзей в соцсетях в немалой степени влияет на здоровье людей.

В эксперименте задействовали 700 участников и произвели анализ их данных за полгода. В первую очередь исследователей интересовала физическая активность и общение.

В итоге учёным удалось построение своеобразного классификатора, который определял состояние участников.

Установлено, что круг общения, а также характер и прочность установленных в Сети связей могут оказывать сильное влияние не только на состояние человека, но и на всю его жизнь.

Это касается, в первую очередь, здоровья. Причём не только в психическом, но и в физическом плане. Исследование ярко продемонстрировало, что в социальных группах ожирение распространяется намного быстрее. Более того, если человек общается с курильщиками, у него повышаются шансы, что и он пристрастится к табаку.

Естественно, на жизнь человека оказывается влияние и другими индивидуальными факторам, не зависящими от основного круга его общения.

Влияние социальных связей и ранее было признано учёными, но насколько оно велико и значимо ещё предстояло установить. Этим и занялись американские учёные.

Участники эксперимента были в возрасте от 17 до 19 лет и предоставляли данные лишь о своём поле. После этого они получали фитнес-трекеры и носили их на протяжении полугода. С помощью их регистрировалась ежедневная активность, а также средние показатели сна и сердечного ритма.

Кроме того, добровольцам на их мобильные телефоны установили специальные приложения, занимающиеся сбором данных о звонках и сообщениях. Таким образом формировался патерн общения, то есть количество людей, находящихся на постоянном контакте и близость таких контактов.

После этого собранную информацию использовали для построения алгоритма-классификатора. Тот позволял делать выводы о четырёх жизненных показателях. Это уровни стресса, счастья, позитивного настроя и субъективного физического здоровья. Также участниками эксперимента нужно было несколько раз заполнять специально подготовленные анкеты.

Классификатор продемонстрировал свою хорошую точность. В особенности по показателям счастья, оценки физического самочувствия и стрессам.

В результате учёные смогли показать, что социальное взаимодействие человека значительно коррелируется с показателями, насколько хорошим является физическое и психическое состояние индивида. Таким образом, оно оказывает самое непосредственное воздействие на здоровье.

Помимо того, они смогли значительно дополнить информацию о влиянии демографических показателей.

Таким образом, получено очередное подтверждение, что все новинки в общественной человеческой жизни, в том числе возможность общения в соцсетях, оказывают существенное влияние на его самочувствие.

При этом воздействие круга друзей человека оказывает наиболее сильное воздействие. Даже в сравнении с тем, которое ранее предполагалось.

Сейчас учёные получили возможность взглянуть по-новому на факторы, которые определяют здоровый образ жизни.

Топология соцсетей может использоваться также для того, чтобы спрогнозировать здоровье и благополучие человека.