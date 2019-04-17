Внедрение роботов повлечёт исчезновение миллионов рабочих мест – Учёные

Главными ударами со стороны механизмов для рабочих станет промышленный сектор. Туда их возврат уже не получится. Следом под удар попадут водители.

Американские учёные уверены, что внедрение роботов в производство повлечёт исчезновение в США целых миллионов рабочих мест. Следовательно, людям нужно будет думать, как далее кормить свою семью.

Учёные США уверены, что те места в промышленности, которые уже заняли роботы, никогда уже не смогут вернуться к реальным людям.

Всё дело в получении прибыли. Сейчас, в условиях обострившейся конкуренции, предприятия стремятся использовать как можно меньшее количество людей, чтобы собрать качественный автомобиль. Соответственно, количество рабочих США, занятых в автопроме этой страны стремительно сокращается по сравнению с тем, что было ещё каких-то 20 лет назад.

Многие эксперты подтверждают это. Они предлагают взглянуть, как выглядит сегодня линия по производству автомобилей. Вероятнее всего, вдоль неё будет прогуливаться лишь один человек в костюме и галстуке. И всё. 20 лет назад большинство работ выполняли люди.

Когда появятся беспилотники, такая же участь ожидает и водителей. Сейчас в США зарабатывают вождением грузовиков, приблизительно, 3,5 млн водителей. Помимо того, 5,5 млн трудятся грузчиками. Этой работой они зарабатывают на хлеб свой насущный.

Эти рабочие места, как полагают эксперты США, уже очень скоро исчезнут. Создадутся ли взамен их новые, пока неизвестно.

Неприятным фактом является то, что уже в ближайшем будущем может потребоваться только 25% той рабочей силы, которая используется в настоящее время. Роботы, внедрённые в производство, просто вытеснят её. Платить не нужно. Что делать при этом людям, остаётся за рамками исследования.

Однако, учёные понимают, что это станет сильным фактором глобальной нестабильности в обществе. Над этим нужно думать уже сейчас. Люди должны быть вовлечены в «значимую активность», которая давала бы им средства для существования и содержания семьи.

Робот этим, точно, заниматься не будет.

Таким образом, внедрение передовых технологий может принести пользу бизнесу. Людям от этого может быть лишь беда.

Стоит ли развивать общество в таком направлении, является риторическим вопросом.

Богатые станут ещё богаче. Подавляющее большинство населения Земли утратит всякие возможности заработать даже минимальные средства для своего проживания.

Это может кончиться катастрофически. При этом, в масштабе всей планеты. Пора задуматься об этом не только науке, но и власть имущим.

Ведь доллары, даже если они килограммами, это лишь бумага. А вот миллионная голодная толпа может стать реальностью. Она не будет эту бумагу жрать. Ей нужно стабильное и достаточно качественное питание. Иначе она начнёт сносить власть без всякого сожаления. И количество этой толпы станет настолько большим, что уничтожить её силой мощного оружия станет обозначать уничтожение самого государства.