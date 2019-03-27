В Москве готовы запустить 5G

Москва готова запустить пятое поколение мобильной связи. В столице уже подготовлены станции для обеспечения работоспособности мобильной сети 5G. Все растраты составят примерно 700 миллиардов рублей.

Как сообщает Максим Акимов вице-премьер РФ, данная модель даст возможность удешевить в разы мобильный интернет на территории России, в отличие от цен Соединенных Штатов и Европы.

Новые технологии 5G дадут возможность иметь более высокую пропускную способность, что гарантирует лучший прием широкополосной мобильной связи, а также использование режима прямого соединения между пользователями. Уменьшатся энергозатраты батарей и тайминг задержки на устройствах, в отличие от устаревшего 4G.

Компания «Билайн» провела грандиозную работу по разработке и усовершенствованию будущих технологий. В столице оператор заменил все обычные станции и поставил новые для обеспечения качественной работы скоростных процессоров и программных приложений. Благодаря им интернет увеличил свою скорость в 3 раза. Но когда заработают антенны, скорость разгонится в сотни раз быстрее.

По Москве будут запущены тестовые зоны с доступом к данной мобильной сети. Но для ее использования понадобятся устройства с поддержанием 5G.