В Китае появится "умное" шоссе под управлением сетей 5G

Оператор мобильной связи «China Telecom» в сотрудничестве с проектировщиками автомагистралей заключили соглашение о старте первого в государстве проекта по реализации «умной» скоростной магистрали на основе технологии беспроводной сети последнего поколения 5G.

Шоссе будет располагаться на территории провинции Хубэй, которая находится в центральной части Китая. Суть «умного» шоссе заключается в беспроводной оплате дорог автолюбителями и возможность водить автономно на скоростных участках при помощи 5G соединения.

Также важным фактом является то, что с помощью современной сети можно получать информацию о транспортном потоке и прогнозировать дальнейшее движение.

В декабре 2018 года в административном центре провинции были построены 31 станция 5G соединения. В нынешнем году

По состоянию на конец 2018 года в Ухане, который является административным центром провинции Хубэй была построена 31 базовая станция 5G. В этом году «China Telecom» собирается возвести уже более 2 тысяч подобных станций стоимостью 147 млн долларов.