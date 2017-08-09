В Китае первое в мире шоссе на солнечных батареях было повреждено вандалами. Об этом сообщает China News.

Автодорога расположена в провинции Шаньдун. Первое и пока уникальное шоссе на солнечных панелях было сдано в эксплуатацию в декабре. Его протяженность составляет 2 км. в черте города Цзинань.

Дорожное полотно состоит из нескольких слоев. Верхний состоит из прозрачного цемента. Затем расположены солнечные панели. И третий нижний слой разделяет панели и землю. Конструкция способна выдержать вес среднего грузовика.

В пятницу рабочие обнаружили повреждения на шоссе. Панель с блоком прозрачного цемента исчезла, а несколько соседних панелей были испорчены. Сейчас ведут восстановительные работы. Из-за это пришлось частично перекрыть движение для автомобилей. Ущерб оценен в 10 тыс. юаней.

Полиция разыскивает вандалов. Пока никто не задержан. Есть подозрения, что преступников интересуют технологии солнечных панелей. Отмечалось, что еще во время строительства шоссе неизвестные проявляли интерес к стройке. Они фотографировали детали панелей и даже пытались выкрасть некоторые детали.