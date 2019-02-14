МТС и Ericsson проведут первые запуски сетей 5G в 2019 г

Российский телеком-оператор МТС и компания Ericsson проведут в 2019 году запуски первых фрагментов сетей мобильной связи пятого поколения и будут развивать решения 5G на действующей инфраструктуре МТС, соответствующее соглашение было подписано на полях Mobile World Congress (MWC), говорится в совместном релизе компаний.



Соглашение о плане работ на 2019-2022 годы в сфере 5G предусматривает разработку и развертывание в 2019 году в рамках пилотных зон и коммерческих кластеров первых фрагментов сетей 5G, эволюцию существующих сетей LTE в высокоскоростные сети LTE Advanced Pro, а также дальнейшее развитие и внедрение коммерческих решений и продуктов на основе технологий связи пятого поколения.

Соглашение предполагает в 2019 году создание первого пилотного кластера сети 5G New Radio, запуск первых пилотных 5G-сетей фиксированого беспроводного доступа, дальнейшее развертывание коммерческих сетей LTE Advanced Pro c использованием технологий 5G, в том числе многоантенности (Massive MIMO) и нелицензируемого спектра (Licensed Assisted Access, LAA), с пиковыми скоростями доступа до 1 Гбит/сек и выше, развертывание частных сетей LTE (Private LTE) на базе технологий LTE, Mission critical PTT, решения Enterprise LTE Core, а также запуск соответствующих услуг и дальнейшее развитие сценариев IoT в промышленности, сельском хозяйстве, городской инфраструктуре и ЖКХ.