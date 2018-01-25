В Подмосковье дроны будут искать нарушителей законодательства

Большие денежные взыскания грозят жителям Подмосковья. В конце мая с помощью беспилотных летательных аппаратов будут вестись поиски правонарушителей, которые незаконно пользуются своими земельными владениями.

Летающие аппараты будут с воздуха получать нужную информацию о землях. В дальнейшем специалисты будут сравнивать все собранные данные с показателями из Единого государственного реестра недвижимости. И выявлять тех, кто обходит закон и пользуется не принадлежащими ему земельными участками, выходя за границы собственных.

Подобная операция с эксплуатацией дронов уже проводилась в Подмосковье 14 мая на землях Истринского и других районов. Все поиски дали положительный результат и в дальнейшем, проект будет задействован по всей стране.

Данная процедура заставила горожан энергичней освобождаться от загородного имущества, поскольку многих дачников не устраивает тот момент, что это приведет к чрезмерно повышенным уплатам. Также большинство жителей бросилось налаживать все свои недочеты в документах и отчетностях по землям в соответствии с правилами прописанными законом.