Производителей компьютерных игр могут обязать устанавливать возрастную маркировку

В Госдуму Российской Федерации внесен законопроект, предлагающий ввести возрастной ценз для компьютерных игр. Цель законопроекта, уменьшить доступность детей к продукции содержащей сцены насилия.

Авторы законопроекта – Людмила Бокова и Елена Мизулина. По заявлению авторов законопроекта, оборот данного сегмента рынка развлечений не регулируется. Нет действенных механизмов, позволяющих защитить детей от просмотра сцен с актами насилия.

Елена Мизулина, в октябре 2018 года, уже высказывала свое предложение применять штрафные санкции к производителям игр, за присутствие сцен насилия в их продукции. Это заявление прозвучало из уст сенатора после страшной керченской трагедии.

Механизм определения опасности контента, контроля и присвоения соответствующей возрастной маркировки не уточняется. Если с контролем продукции распространяемой на жестких носителях информации более-менее понятно, то механизм контроля доступа к онлайн играм, доминирующего направления на рынке развлекательных услуг, вызывает вопрос. Большая часть производителей игровых онлайн платформ, не является субъектами хозяйственной деятельности РФ, а их сервера территориально находятся в США, странах Европы и Азии.