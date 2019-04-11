Американцы предпочитают путешествовать в одиночку

66% американцев, опрошенных компанией YouGov, хотя бы раз в жизни путешествовали в одиночестве, или собираются это сделать.

Причиной названа возможность самостоятельно планировать свой отдых, выбирать маршрут и место путешествия, не подстраиваясь под чужие предпочтения. Эту причину назвало 46% респондентов. Более трети респондентов (37%), предпочитают одиночный отдых, так как не могут по-настоящему расслабиться в окружении людей. За то, что одиночные путешествия укрепляют чувство независимости и уверенности в себе и своих силах, высказалось 32% респондентов. Всего было опрошено 1,2 тыс совершеннолетних жителей США.

Наиболее популярна идея одиночного туризма среди девушек и молодых женщин в возрасте от 18 до 37. Путешествовать таким образом планируют 23% опрошенных. Мужчин, той же возрастной категории, планирующих одиночное путешествие, гораздо меньше – 15%. Но в сравнении с женщинами, мужчины отдают предпочтение активному отдыху.

В числе наиболее популярных видов отдыха были названы – междугородние и зарубежные поездки, пляжный отдых.

Респонденты, высказавшиеся против одиночного отдыха, главными причинами такого решения назвали чувство одиночества и отсутствие ощущения безопасности.