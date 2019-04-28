Пьяный секс вполне может повлечь за собой серьёзные отношения – Исследователи

Они обратили внимания на развлечения женщин в разных странах мира. Особое внимание было уделено тем, чьим местом проживания является Северная Европа.

В целом, у Скандинавии уже давно закреплён символ того, что женщины там очень независимы. Там они вполне могут взять на себя выполнение мужских обязанностей. Там и пьяный секс вполне может повлечь за собой серьёзные отношения.

Скандинавы являются, как правило, очень красивыми мужчинами. Они никогда не пренебрегают занятием спортом и уходом за собой. Выбор также велик. Можно встретить светловолосых викингов с голубыми глазами и брюнетов с окладистой бородой. При этом, привлекательность северных мужчин не пропадает на протяжении многих лет.

Однако, шведские мужчины являются, в подавляющем своём большинстве, интровертами. Они очень замкнуты. Чтобы им подойти к понравившейся женщине требуется принятие значительной дозы алкоголя.

То есть, сначала большое количество спиртного, лишь после которого следует разнузданная ночь. Свидания, как правило, начинаются лишь после этого. Их цель – узнать друг друга лучше.

Таким образом, в скандинавских странах очень часто именно пьяный секс в этих государствах приводит к возникновению серьёзных отношений.

Шведские женщины, если у них появилось желание, не станут ждать инициативы от понравившегося им мужчины. Они предпочитают сами брать её в свои руки, поскольку уверены в себе и знают, чего хотят добиться.

В шведском языке даже слово, обозначающее глагол «ухаживать», уже становится архаизмом.

То есть, шведские мужчины на свидание, как правило, не берут ни цветы, ни подарки. Это становится уже повсеместной нормой, на которую местные девушки реагируют вполне спокойно. Скорее, они принесут нечто подобное на свидание со своим возлюбленным.

В Швеции чаще всего женятся лишь после 30-ти лет. При этом происходит распределение всех обязанностей по дому и тех, что касаются воспитания детей. Отцы могут спокойно сидеть с детьми. Им тоже положен декретный отпуск в количестве 90 дней.

Таким образом, в скандинавских странах пытаются уравнять карьерные возможности мужчин и женщин.

Школьники ещё во время своего обучения получают множество сведений об однополых браках. Иногда им даже предлагаются своеобразные игры на эту тему.

Женщины в своём равноправии дошли до службы в армии. В частности, в Норвегии для них обязательной является служба от семи месяцев до года и семи месяцев. Это распространяется на норвежек в возрасте 19-44 года.

Скандинавы абсолютно не стесняются своей наготы. Там совершенно не принято разглядывать нагих представителей, принадлежащих к противоположному полу.

Впрочем, в банях можно мыться, как совместно, так и по отдельности в специально установленные для этого дни.