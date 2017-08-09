Пермская гимназия установила первоклашкам двойной стандарт

Регулярную гендерную дискриминацию при поступлении детей в первый класс выявили в гимназии №4 им. братьев Каменских, недавно прославившейся отчислением ученицы, покрасившей волосы в розовый цвет.

Родители абитуриентов жалуются на установленный здесь неравный проходной балл по половому признаку. Так, мальчикам для поступления в гимназию необходимо набрать 65,7 баллов, девочкам же значительно больше — 69,1.

Представители гимназии приводят аргументы, что у них преподавание с гуманитарным уклоном и среди желающих обучаться девочек всегда приходит больше. Тогда как дисбаланс полов в классе плохо сказывается на психологии ребёнка. Потому они «просто регулируют набор». Также они утверждают, что повышенное требование к рейтингу относится только к детям, поступающим на свободные места. Правила зачисления проживающих на закрепленной за школой территории стандартны.

После огласки инцидента к проверке подключились уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае и Министерство просвещения РФ. В случае выявления нарушений прав учащихся будут приняты соответствующие административные меры.

В законодательстве России закреплен принцип равных условий приема детей в образовательные учреждения. Исключением может быть отбор для получения образования с углубленным изучением отдельных предметов и для профильного обучения. В таком случае учебное заведение обязано опубликовать на своём официальном сайте локальные требования, описывающие все детали поступления и приема.