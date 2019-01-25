Эксперты подсчитали, в какую сумму россиянкам обойдётся выпускное платье-2019

В преддверии выпускных балов магазины модной одежды и сервисы интернет-объявлений отмечают резкий рост спроса на праздничные платья.

Системы интернет-статистики зарегистрировали 15-кратное увеличение тематических поисковых запросов.

В среднем, количество желающих приобрести парадный наряд сейчас в 5 раз больше, чем всего месяц назад.

Маркетологи провели исследование и выяснили — во сколько выпускницам в разных городах России обойдётся приобретение выходного платья в сезоне 2019 года.

По данным исследования, заметна тенденция к удешевлению данного товара. Продавцы идут навстречу клиентам, делая, порой, существенные скидки.

К началу января наряд стоил в среднем 4 320 рублей. В апреле — уже на 14% меньше.

Самый дорогой цена на праздничное платье оказалась в Липецке. Здесь среднестатистическую одежду для выпускной ночи для можно купить за 7000 руб. Немного дешевле во Владивостоке (за 6300 руб.) и Воронеже (за 6000 руб.).

Слабее всего пострадает бюджет девушек из Челябинска, Ижевска и Перми. В этих городах цена на платье не достигает и 2000 рублей.

Москва удивила исследователей количеством продаваемых по объявлениям совершенно новых нарядов. Это 31% от общего количества предложений.