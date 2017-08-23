Продолжительность жизни россиян на 8-10 лет меньше, чем у норвежцев – Учёные

У мужчин основным вредным фактором, влияющим на это, названо курение. У женщин причина другая. Это излишнее ожирение.

Основной причиной смертности, как в России, так и в Норвегии, являются заболевания в сердечно-сосудистой системе. Как бы там ни было, а продолжительность жизни у россиян, как установили учёные, на целых 8-10 лет меньше, нежели у норвежцев.

Исследования проводила группа норвежско-российских специалистов. В Норвегии доля людей, которые доживают до возраста 80 лет, намного превышает показатели, зафиксированные в России. В частности, в РФ на протяжении 2013-2015 годов лишь 16% мужчин смогли достичь этой «планки».

Исследователями были подвергнуты анализу ряд показателей, которые характеризуют здоровье населения в возрасте 40-69 лет. Что касается содержания в крови «плохого холестерина» у мужчин, то здесь показатели, приблизительно, одинаковы и у норвежцев, и у россиян. У женщин России этот показатель намного хуже.

Затем учёные сравнили наличие в организме сосудистых бляшек, появление которых вызывает именно плохой холестерин. Здесь у россиян показатели значительно выше. На 45% у мужчин и на 30% у женщин.

Перенесённые инфаркты миокарда были среди россиян также значительно чаще. У мужчин это – в 2 раза, а у женщин – в целых 6 раз. Инсульты в России также намного более распространённое явление.

Российские мужчины, в сравнении с норвежскими, курят в 2,5 раза чаще. Среди женщин этот показатель является, приблизительно, одинаковым.

Ожирение более характерно тоже для россиянок. А это один из факторов того, что начнут развиваться сердечно-сосудистые заболевания.

Значительное опережение и по гипертонии. У мужчин-россиян возраста 40-69 лет, гипертонию имеют 60% против 40% у норвежцев. У женщин разрыв ещё больше. Это 50% против 28%.

При этом, учёные отмечают, что над повышением эффективности лечения нужно работать и в РФ, и в Норвегии. Особо отмечается то, что множество россиян постоянно принимает лекарства, а вот артериальное давление не приходит в норму.

Видимо, это связано с тем, что в Норвегии препараты для борьбы с ним продадут лишь при предъявлении рецепта. В России – доступ к ним совершенно свободен. Поэтому, не исключено, что люди годами принимают препараты, которые им рекомендовал врач много лет назад, не чувствуя ни малейшего улучшения, а вот состояние своего здоровья не контролируют.

Итоги исследования показали огромную разницу в состоянии здоровья, даже если люди проживают в аналогичных северных условиях. То есть, в вопросе продолжительности жизни далеко не всё зависит от климата.

Количество участников эксперимента составило 5000 норвежцев и россиян.