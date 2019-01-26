Патриарх Кирилл: Россия ежедневно строит по три храма

Через десятилетие это будет 30 тысяч храмов. Заявление об этом патриарх сделал в Страсбурге. Там он освящал русский храм, который только что был построен.

После проведения этой процедуры патриарх всея Руси Кирилл сообщил, что Россия ежедневно строит по три храма.

С его слов, это происходит не потому, что церковь располагает слишком большими деньгами и не знает, куда их девать. Народ, который прошёл через годы атеизма, уже и сердцем, и умом смог понять, что без Бога никогда и ничего не получится.

Кирилл отметил, что во времена СССР всеми силами пытались построить «счастливую жизнь, в которой не было бы Бога». Однако, «ничего не получилось». Из этого был вынесен очень большой урок. Поэтому, каждые сутки строится по три новых храма.

Современная цивилизация принесла с собой огромное количество житейских целей и множество проблем, которые раньше не были известны.

Многие из стоящих сейчас в храме могут уже к обеду совершенно забыть об этом, полностью погрузившись в решение своих житейских забот.

Патриарх задался вопросом, как, в таком случае, произойдёт возрастание силы духа. В супермаркете происходит быстрое приземление целей, и человек о всяком духе полностью забывает.

Когда в условиях современности существует технологически развитая цивилизация, нужны места, при посещении которых человек смог бы почувствовать свою близость к Богу.

Кирилл высказал надежду, что для жителей Страсбурга, новый русский храм будет именно таким местом.

Освещение этого храма проходило в воскресенье. Он имеет высоту в 41 метр при длине и ширине 30 и 15 метров соответственно. Храм рассчитан на то, чтобы его одновременно могли посетить 300 человек. В то же время, при необходимости, он способен вместить и больше.

Строительство велось местными предприятиями. Однако, изготовление куполов, крестов, шатра и апсида храма производилось в России.