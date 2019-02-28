Российские учёные сделали угольные ТЭС более экологичными и выгодными

Новая методика позволяет почти полную переработку золы. При этом из отработанного топлива будет извлекаться алюминий и иные полезные вещества.

Помимо того, из золы станет удаляться углерод. В итоге, это приведёт к удешевлению производства металла, а также строительных материалов. Таким образом российские учёные сделали угольные ТЭС не только более экологичными, но ещё и выгодными.

Полученными в результате использования новой методики концентратами может заинтересоваться, как цветная металлургия, так и химическая промышленность. Главным является то, что в полученном концентрате оксид железа и углерод будут содержаться в минимальном количестве.

Каменные и бурые угли – это спрессованные останки древних растений, которые упали на дно мелководных морей. После этого, многие десятки миллионов лет они «вываривались» в недрах Земли.

Человечеству известно о том, что такой материал существует, ещё со времён античности. В то же время, лишь промышленная революция привела к тому, что его начали добывать и использовать в промышленных масштабах. Сейчас угольные электростанции вырабатывают четверть энергии, производимой в мире.

В то же время, они являются достаточно «грязными», и развитые страны давно пытаются перейти на использование более чистых источников энергии при максимальном ограничении применения угля.

Когда из пепла с угольных ТЭС США взяли образцы и провели анализ, результат оказался неожиданным. Они показали свою радиоактивность и представляют крайнюю опасность, если попадут в окружающую среду.

Большое количество угля вообще не сгорает, а превращается в золу. В ней содержится свинец и другие токсичные металлы. Даже торий, уран и иные радиоактивные элементы.

Такие свойства золы крайне опасны при её хранении и транспортировке. Ядовитые и радиоактивные вещества, в некотором количестве, обязательно попадают в атмосферу или просачиваются в воду. Тем самым, здоровью людей и состоянию окружающей среды производится нанесение дополнительного ущерба.

Год назад российские учёные смогли выяснить, как сделать так, чтобы переработка золы стала не только более экологичной, но и превратилась в выгодный процесс.

В ходе длительных экспериментов было установлено, как можно извлечь из пепла почти весь углерод и значительную часть магнетита. Для этого зола предварительно вымачивается в дешёвом дизтопливе.

После этого значительно сокращаются расходы реагентов и электроэнергии на магнитное вылавливание железа, а так же извлечение углерода.

Действие новой методики уже проверено. Использовались отходы одной из омских угольных ТЭС. На ней применяется уголь не самого хорошего качества.

Учёные надеются, что их открытие приведёт к тому, что подобные электростанции повысят свою экологичность, и станут более выгодными.