Согласно новому исследованию, мировые леса все больше поглощают углерод, частично компенсируя выбросы углерода в результате сжигания ископаемого топлива и обезлесения в тропиках.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что леса растут более энергично, и, следовательно, забирают больше углерода. Несмотря на это, концентрация углекислого газа, поглощающего тепло, в атмосфере все еще растет.

Каждое десятилетие земные леса поглощают углерод быстрее, чем предыдущее десятилетие. То же самое относится и к океанам, говорят исслежватели. Даже вместе океан и суша не поспевают за промышленными выбросами углерода, а глобальная концентрация углекислого газа в атмосфере растет ускоряющимися темпами.

Увеличение роста растений в глобальных лесах может быть обусловлено рядом факторов, включая более высокие концентрации углекислого газа в атмосфере, более высокие температуры и повышение доступности азота.

Новое исследование вносит вклад в растущий объем доказательств того, что тропические леса могут поглощать больше углерода, а северные умеренные леса могут поглощать меньше углерода

Понимание того, какие факторы контролируют количество этого важного парникового газа, имеет решающее значение для прогнозирования будущих климатических условий и оценки вклада действий человека.

Работа основана на обобщении результатов обратной модели. Ученые вводят результаты - фактические уровни атмосферного углекислого газа, измеренные во всем мире за последние несколько десятилетий, и заставляют модели предсказывать, сколько углекислого газа должно было быть выброшено и повторно поглощено в разных регионах.

Эта работа является третьим проектом сравнения обратной транспортной модели такого масштаба. Модели теперь намного лучше согласуются друг с другом. По мнению ученых, как тропики, так и северный умеренный регион поглощают больше углерода, чем в прошлом, но количество, поглощаемое нетронутыми тропическими лесами, является большим сюрпризом.

Такая способность нетронутых лесов выступать в качестве поглотителей углерода позволяет предположить, что дополнительный углекислый газ в воздухе может удобрять эти леса, позволяя им расти и накапливать углерод быстрее, хотя изменения в осадках, температуре и обезлесении также могут играть важную роль.

По словам исследователей, пределы углеродного удобрения еще не до конца поняты. Но выбросы ископаемого топлива опережают способность Земли поглощать углерод, и в будущем разрыв может увеличиться.