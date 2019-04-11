Человечество ожидает метановая катастрофа – Учёные

Проблема в том, что одна молекула метана способна к большему парниковому эффекту, в сравнении с молекулой углекислого газа, в 28 – 36 раз.

Следовательно, человечество может ожидать самая настоящая метановая катастрофа. К такому выводу пришли учёные, работающие в Веллингтонском национальном университете по исследованиям атмосферы и воды. Ими было отмечено, что в земной атмосфере наблюдается процесс ускоренного роста содержания метана.

Американские специалисты, представляющие Агентство, занимающееся охраной окружающей среды, отметили следующее. В 100-летнем периоде одна молекула метана смогла оказать во много раз больший (в 28 – 36 раз) парниковый эффект, по сравнению с такой же молекулой углекислого газа.

Как сообщили учёные, в периоде 2006 – 2017 годы отметился рост концентрации метана в земной атмосфере. С показателя в 1775 частей на миллиард, отмечено возрастание до 1850 частей. И это при том, что данный газ должен быстро разлагаться. Гораздо быстрей, чем диоксид углерода.

Учёные считают, что если странам, участвующим в Парижском соглашении, удастся добиться сокращения в атмосфере содержания углекислого газа, метан всё «компенсирует» и даже более того.

Специалисты пока не могут понять причин повышения содержания метана в атмосфере. Видимо, это следствие расширения животноводства. По другой версии, к этому привело то, что стали больше сжигать ископаемое топливо.

Не исключено, что этот фактор вызван и общим глобальным потеплением. Оно могло спровоцировать водно-болотные угодия на повышенные выбросы метана.

Также отмечается, что уже произошедшие в атмосфере изменения станут замедлять скорость по разрушению парниковых газов.

В то же время, Парижским соглашением страны-участницы не обязываются неукоснительно снижать свои выбросы.

Метановая катастрофа может стать явью.