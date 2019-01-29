Ученые: метан в атмосфере растет

Метан в атмосфере растет, и это беспокоит ученых. Они любят тайны. Но только не те, когда на кону стоит будущее человечества.

Эта загадка связана с метаном, мощным парниковым газом. Двадцать лет назад уровень метана в атмосфере перестал расти, дав человечеству небольшой перерыв. Но концентрация снова начала расти и, согласно новым исследованиям, она набирает обороты в течение последних четырех лет.

Метан в природе просачивается из заболоченных водно-болотных угодий, торфяных болот и отложений. Лесные пожары также производят метан.

В наши дни деятельность человека приводит к выбросу примерно половины всех выбросов метана. Утечка ископаемого топлива является большим источником, как и сельское хозяйство. Даже кучи отходов, которые гниют на свалках, производят газ.

Сельское хозяйство, включая выращивание риса на затопленных полях, является одним из крупнейших источников антропогенных выбросов метана.

В атмосфере содержится гораздо меньше метана, чем углекислого газа. Метан настолько хорош в улавливании тепла, что одна тонна газа вызывает в 32 раза больше потепления, чем одна тонна CO2 в течение столетия.

В течение 10 000 лет концентрация метана в атмосфере Земли колебалась ниже 750 частей на миллиард. Он начал расти в 19 веке и продолжал расти до середины 1990-х годов. Попутно это вызвало до трети потепления, которое планета пережила с начала промышленной революции.

Ученые полагали, что уровни метана, возможно, достигли нового равновесия, когда они достигли около 1775 ppb, и что усилия по сокращению выбросов вскоре могут обратить вспять историческую тенденцию.

Этот рост ускорился в 2014 году, подняв уровень метана выше 1850 ppb. Эксперты понятия не имеют почему.

Как представляется, это связано с биологическими источниками, такими, как водно-болотные угодья и домашний скот, которые, как правило, производят легкий метан. По мнению исследователей, большая часть метана поступает из тропиков, где расположены обширные водно-болотные угодия и большая доля крупного рогатого скота в мире.

Оценки выбросов угольных шахт и нефтяных и газовых скважин показывают, что вклад ископаемого топлива растет, но эти источники обычно выделяют более тяжелые молекулы метана.

Ученые давно опасаются, что оттаивание арктических отложений и почв может высвободить огромное количество метана, но до сих пор нет никаких доказательств этого.

Независимо от того, что стоит за увеличением, ученые говорят, что есть способы уменьшить концентрацию метана. На долю людей приходится до 60% выбросов метана, и почти половина из них может приходиться на отрасль ископаемого топлива.

По словам специалистов, одним из приоритетов является перекрытие утечек из нефтяных и газовых скважин. Метан является основным компонентом природного газа, поэтому у компаний есть финансовый стимул, чтобы уменьшить выбросы метана в атмосферу.